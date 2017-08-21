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Комсомольский авиазавод поставит для ВКС РФ 10 истребителей Су-35С

Армия и ОПК
21 августа, 14:30 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 21, августа. /ТАСС

Су-35С - российский многоцелевой истребитель поколения 4++

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ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (филиал компании "Сухой", КнААЗ имени Гагарина) поставит в 2017 году десять истребителей Су-35С для Воздушно-космических сил (ВКС) России и 36 самолетокомплектов Sukhoi Superjet 100 для компании "Гражданские самолеты Сухого". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Хабаровского края.

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"В этом году планируется поставить десять истребителей Су-35С для ВКС России. Для Комсомольского-на-Амуре филиала АО "Гражданские самолеты Сухого" авиазавод изготовит 36 самолетокомплектов лайнера Sukhoi Superjet 100", - цитируется в сообщении фрагмент выступления губернатора края Вячеслава Шпорта.

КнААЗ - филиал компании "Сухой", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), выпускает истребители Су-35С, Су-35, Су-30, работает над перспективными авиакомплексом фронтовой авиации Т-50, на его площадях собирают самолеты Sukhoi Superjet 100.

Су-35С - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, разработан в ОКБ Сухого.

В 2016 году КнААЗ приступил к исполнению контракта на строительство 50 самолетов Су-35С для Минобороны, ранее с 2009 по 2015 год завод уже поставил Минобороны 48 машин.

В планах ОАК до 2031 года выпустить 595 лайнеров Sukhoi Superjet 100, мощность завода - 50 самолетов в год.

Ранее заместитель генерального директора ПАО "Компания Сухой", директор КНААЗа Александр Пекарш сообщал, что объем валовой продукции авиазавода в 2017 году прогнозируется на уровне 60 млрд рублей, это на 5 млрд больше, чем годом ранее, и более чем в 1,5 раза больше, чем в 2015 году.

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