ВКС за пять суток совершили в Сирии 316 вылетов

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Самолеты ВКС РФ за пять суток совершили в Сирии 316 вылетов и нанесли 819 ударов по террористам "Исламского государства" (организация запрещена в России).
Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Для уничтожения окруженных и пытающихся отойти в направлении Дейр-эз-Зора террористов интенсивность применения российской авиации увеличена до 60-70 боевых вылетов в сутки. ВКС России в круглосуточном режиме осуществляют воздушную разведку, выявление и уничтожение бронетехники игиловцев, пикапов с тяжелым вооружением и автомобильных колонн с боеприпасами. За последние пять суток российские самолеты совершили 316 вылетов и нанесли 819 ударов", - сказал генерал.
Всего в августе, по словам Рудского, авиацией ВКС выполнено 990 боевых вылетов. "По командным пунктам, позициям, складам, перевалочным базам и лагерям боевиков нанесено 2518 авиационных ударов. Уничтожено 40 единиц бронетехники, 106 автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и до 800 террористов", - уточнил он.
"Таким образом, освобождение от террористов центральной части Сирии близится к завершению", - добавил Рудской.
По его словам, почти 300 тонн продовольствия и медикаментов за месяц доставила Россия в окруженный террористами город Дэйр-эз-Зор. "Российскими транспортными самолетами населению окруженного боевиками ИГИЛ (прежнее название группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) города Дэйр-эз-Зор за месяц доставлено 293 тонны продовольствия и медикаментов", - сказал он.
Рудской добавил, что врачи госпиталя Минобороны России оказали медицинскую помощь более 3,5 тыс. мирных жителей.
По его словам, в зоны деэскалации в Алеппо прошли 14 гуманитарных конвоев. "В Алеппо разрешена проблема обеспечения гуманитарного доступа, в зоны деэскалации с начала их функционирования прошли уже 14 гуманитарных конвоев ООН и Международного Красного Креста, в том числе за последний месяц - 10, населению доставлены сотни тонн продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости", - сказал он.
Рудской также заявил, что российский Центр по примирению враждующих сторон провел 24 гуманитарные акции в населенных пунктах, подконтрольных оппозиции, доставив продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.