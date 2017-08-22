Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"

Одно из главных событий в жизни Вооруженных сил РФ в нынешнем году — Международный военно-технический форум "Армия-2017". Он задуман как масштабная выставка достижений оборонного комплекса России. Организатор — Министерство обороны РФ.

Форум проводится уже в третий раз в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке. Сухопутный и водный демонстрационные кластеры функционируют на расположенном поблизости полигоне в подмосковном Алабине, авиационный кластер — на аэродроме Кубинка.

22 августа форум будет работать в закрытом режиме, 23–24 августа — открыт для специалистов, а 25–27 августа — для массового посещения. В этом году гостей удивят как форматом проведения мероприятий, объемом выставочной экспозиции, так и разнообразной динамической программой. Рекордным обещает стать и число международных гостей.

Международный размах

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, в этом году общее число участников форума составит 1209 предприятий и организаций, в том числе 79 иностранных. Всего будет представлено почти 2,5 тыс. образцов продукции военного назначения, а посещаемость может превысить 600 тыс. человек.

Как отметил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев в интервью газете "Красная звезда", в первые дни работы руководство ФСВТС России примет участие в переговорах по линии Минобороны и субъектов военно-технического сотрудничества с руководителями более 20 официальных делегаций, в том числе из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Греции, Казахстана, Китая, Марокко, Турции, Узбекистана, Филиппин, Шри-Ланки и других стран.

При этом хочу обратить особое внимание на то, что организатор форума — Министерство обороны Российской Федерации — и ФСВТС России как орган, осуществляющий контроль и надзор за военно-техническим сотрудничеством, стремятся создать максимально дружественные и благоприятные условия для всех иностранных участников.



Я делаю на этом акцент неслучайно: мы все помним случаи, когда под различными предлогами наши экспонаты не пускали на крупнейшие международные выставки. Мы же хотим, чтобы участники "Армии-2017" чувствовали, что им рады, их ждут, и чтобы форум стал не просто официальным торжественным и деловым событием, а настоящим праздником военного и военно-технического сотрудничества Дмитрий Шугаев директор ФСВТС

Руководство ФСВТС проведет переговоры с 20 иностранными делегациями, на которых будут обсуждаться также вопросы о перспективах двустороннего военно-технического сотрудничества.

По словам заместителя генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергея Гореславского, "с каждым годом форум набирает силу, становится все более представительным".

В этом году мы планируем провести встречи и переговоры с более чем 70 иностранными делегациями из порядка 50 стран практически со всех регионов мира. Запланировано подписание около 10 контрактных документов и соглашений о сотрудничестве с иностранными правительствами и компаниями, а также российскими предприятиями — производителями продукции военного назначения Сергей Гореславский гендиректор "Рособоронэкспорта"

Военное шоу — 2017

На форуме будет развернута экспозиция, посвященная деятельности группировки Вооруженных сил РФ в Сирии, в том числе образцам оружия, захваченного у террористов. По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, "Армия-2017" станет крупнейшей отечественной площадкой для демонстрации достижений российского оборонно-промышленного комплекса, современной боевой техники и оружия, систем обеспечения боя, которыми оснащены части и подразделения армии России.

Форум также станет возможностью для друзей нашей страны и ее недругов понять и прочувствовать, что боеготовность российской армии и флота находится на самом высоком уровне. Они готовы выполнить любую боевую задачу, поставленную руководством страны, защитить национальные интересы Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

И для этого у них есть все возможности, в том числе высокотехнические, высокотехнологические и системные.

Развернуть Пускозаряжающая установка системы ПВО "Антей-2500" (слева) и пускозаряжающие машины ЗРК "Бук-М2" (справа) © Дмитрий Серебряков/ТАСС Пускозаряжающая установка системы ПВО "Антей-2500" (слева) и пускозаряжающие машины ЗРК "Бук-М2" (справа) © Дмитрий Серебряков/ТАСС

На форуме также будут представлены танки Т-90С/МС, бронетранспортеры БТР-80А/82А, автомобильная техника для оснащения специальных и полицейских подразделений, современные образцы стрелкового и специального оружия, средства ближнего боя и материально-технического обеспечения подразделений.

Я бы обратил внимание на такие экспонаты, как танк на платформе "Армата". Мы его видели на Параде Победы, проходящим по Красной площади, а тут есть возможность подойти к нему поближе и рассмотреть. Там же будут и новые боевые машины пехоты, бронетранспортеры, бронированные автомобили типа "Тайфун", много чего любопытного, чего в натуральную величину на смотровых площадках до того не выставлялось Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

Еще одним натурным образцом станет модернизированный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ производства МК "Витязь". Обещают организаторы форума и тренажер пусковой установки стратегического ракетного комплекса РС-24 "Ярс". Внешне неспециалисту его трудно отличить от показанного в прошлом году стратегического мобильного комплекса "Тополь-М", но вот проехаться в его кабине по маршруту выдвижения на боевые позиции, по мнению Литовкина, дорогого стоит.

Как сообщила газета "Известия", в закрытой части экспозиции форума впервые будут продемонстрированы перспективные зенитные ракетные системы С-500 и "Антей-4000". Именно они позиционируются как главные элементы создаваемой в России единой национальной системы воздушно-космической обороны.

То, что они появятся в парке "Патриот", свидетельствует уже о том, что работы по этим комплексам практически завершены и скоро мы их увидим на вооружении войск Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

Особенно любопытно: многие виды боевой техники можно будет увидеть на форуме в действии — как в воздухе, так и в воде — на полигоне в Алабино, куда для решения поставленных перед ними задач, уйдут боевые роботы. Многие из боевых упражнений будут продемонстрированы в ночное время. Выход боевой техники на исходные рубежи будет сопровождаться подсветкой прожекторными установками, а действия подразделений в поле будут освещаться осветительными боеприпасами из минометов.

При этом стрельба из стрелкового оружия будет вестись с применением трассирующих пуль, а действия армейской авиации — сопровождаться отстрелом тепловых ловушек. Это уникальная практика для подразделений и незабываемые впечатления для массового зрителя Минобороны России

Во время динамического показа зрителям и гостям форума продемонстрируют боевые и ходовые возможности основных российских танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80УЕ-1, Т-90А. Также мастерство и боевую мощь продемонстрируют экипажи боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А.

Развернуть Выступление истребителей МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" © Марина Лысцева/ТАСС Выступление истребителей МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" © Марина Лысцева/ТАСС

25–27 августа пройдет военное шоу "Вежливые люди" с участием современной сухопутной военной техники, самолетов и вертолетов, средств противовоздушной обороны. Зрителям будет показан "танковый балет" и высший пилотаж в исполнении летных групп "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты". Вместе с ведущими российскими пилотажными группами свое мастерство продемонстрируют летчики из Турции.

Как отметил заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Роман Кордюков, динамическая программа показа техники на форуме будет полностью отличаться от прошлогодней, при этом он не стал раскрывать подробности сценария. Показы будут проводиться каждый день, в дни массового посещения — дважды в день.

Подводные роботы будут демонстрироваться на озере Комсомольское. Будем привлекать к динамическому показу наших морских пловцов противодиверсионных, которые будут демонстрировать свои возможности с использованием морской робототехники Роман Кордюков замначальника Главного управления научно-исследовательской деятельности МО РФ

Кроме того, в рамках форума планируется проведение второго чемпионата по "дрон-биатлону". Также можно будет увидеть:

Ученые из Казанского федерального университета представят искусственную кожу и ряд других разработок для военной индустрии. Отмечается, что она изготовлена из синтетических биоразлагаемых материалов, при ее разработке возможно добавление бактерицидных веществ, которые будут препятствовать размножению в ране болезнетворных бактерий.

Экспозиция Воздушно-космических сил России будет включать в себя новые беспилотники самолетного и вертолетного типа. Учебные заведения и научные подразделения представят около 50 новейших разработок.

Концерн "Техмаш" (госкорпорации "Ростех") представит около 100 образцов боеприпасов, в том числе унифицированная планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К, реактивная противотанковая граната РПГ-30 с гранатометом одноразового применения, новое поколение 30-мм боеприпасов со снарядами с пластмассовыми ведущими устройствами, 122-мм выстрел с цельнокорпусным осколочно-фугасным снарядом повышенного могущества и полным зарядом к гаубице Д-30 и самоходной гаубице 2С1.

НПО "Электромашина" продемонстрирует систему постановки завес, дисплейный комплекс механика-водителя, автомат переключения передач, кондиционер КШМ-2, систему автоматического пожаротушения ППО-25. Также к показу запланирован боевой модуль последнего поколения — БМ03, который представят в составе нескольких боевых машин.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" продемонстрирует в действии зенитные комплексы. Самым зрелищным станет динамический показ (реальная стрельба) зенитного пушечно-ракетного комплекса "Тунгуска-М1" и самоходной зенитной установки "Шилка-М4". Также будет работать демонстрационный центр "Алмаз-Антея", где гостям покажут видеопрезентацию отражения воздушного налета комбинированной системы ПВО.

Развернуть Высокоточная снайперская винтовка ВСВ-338 концерна "Калашников" на форуме "Армия-2017" © Станислав Красильников/ТАСС Высокоточная снайперская винтовка ВСВ-338 концерна "Калашников" на форуме "Армия-2017" © Станислав Красильников/ТАСС

Концерн "Калашников" представит новую продукцию, которая касается судостроения и беспилотников, а также продемонстрирует экипировку собственного производства, бесшумный мотоцикл для спецназа. Среди стрелкового оружия — новейшие снайперские винтовки СВЧ и ВСВ-338. Накануне стало известно, что концерн запустил собственную медиаплатформу.

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Военно-промышленная компания покажет бронированный медицинский автомобиль БМА и роботизированный бронеавтомобиль "Тигр", а также опытный образец колесного бронетранспортера БТР-87.

Объединенная двигателестроительная корпорация продемонстрирует новейшие газотурбинные двигатели для истребителей Су-35 и МиГ-35, вертолетный двигатель ВК-2500ПС, а также морской газотурбинный двигатель М70ФРУ.

Что было на "Армии-2015"

Впервые форум прошел в парке "Патриот" 16–19 июня, в церемонии открытия принимал участие президент РФ Владимир Путин.

"Армия-2015" собрала 828 предприятий и организаций (в т. ч. 28 компаний из семи зарубежных стран), которые представили около 7 тыс. выставочных образцов.

Согласно данным Минобороны, из 100 приглашенных стран в работе форума приняли участие 73, из них 38 — в составе официальных делегаций.

В рамках деловой программы был заключен ряд международных контрактов, в том числе договор о поставке в Белоруссию 12 военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-4.

Всего форум посетили свыше 200 тыс. человек.

Что было на "Армии-2016"

Форум прошел 6–11 сентября. Кроме площадок в Подмосковье, морские мероприятия проводились в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах, и на Северном флоте.

Свою продукцию представили около 1 тыс. организаций, в том числе 60 иностранных. Всего экспонировались 11 тыс. образцов техники и оборудования.

Были представлены более 80 стран, в том числе 35 официальных делегаций.

На форуме появился павильон Ракетных войск стратегического назначения, где широкой публике был впервые представлен ракетный комплекс РС-12М "Тополь" на стартовой позиции.

На обзор были также выставлены машины на базе платформы "Армата": танк Т-14 и боевая машина пехоты Т-15, колесный бронетранспортер "Бумеранг".

Впервые в рамках форума Минобороны подписало 17 госконтрактов на общую сумму в 130 млрд руб., в том числе на поставку шести подводных лодок проекта 636, трех малых ракетных кораблей проекта 21631 и 230 единиц военной техники.

Всего форум посетили более 500 тыс. человек.

Роман Азанов