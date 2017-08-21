Около 30 образцов техники представили на учениях сил тылового обеспечения РФ и Белоруссии

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ГОРОД ЛУГА /Ленинградская область/, 21 августа. /ТАСС/. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) представили около 30 новейших разработок и перспективных образцов военной и специальной техники на совместных специальных учениях сил и средств технического и тылового обеспечения Вооруженных сил Белоруссии и материально-технического обеспечения (МТО) ВС России. Об этом сообщил в понедельник заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, осуществляющий руководство маневрами.
"20 предприятий нашего ОПК продемонстрировали перспективные образцы и разработки для арктических частей и подразделений, образцы для обеспечения войск, в том числе армейской авиации, горючим в полевых условиях. В частности, была показана уникальная хлебопечка, выпекающая один килограмм хлеба за 7 минут", - сказал заместитель главы Минобороны журналистам.
"Часть из этих образцов в ближайшее время будет принята на снабжение Российской армии", - подчеркнул он.
Булгаков информировал, что на учениях впервые были продемонстрированы арктический гусеничный топливнозаправщик, арктическая кухня для приготовления и транспортировки горячей пищи, арктическая цистерна для транспортировки и хранения питьевой воды при температуре до минус 50 градусов, арктическая хлебопекарня для производства пшеничного и ржаного хлеба.
Все вышеперечисленные образцы созданы на базе двухзвенного гусеничного плавающего транспортера ДТ-30ПМ. "Их аналогов и в Российской и в зарубежных армиях нет", - отметил замминистра обороны.