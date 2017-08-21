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Чечня представит на "Армии-2017" новый багги "Чаборз" М-6

Армия и ОПК
21 августа, 19:59 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 21, августа. /ТАСС

"Чаборз" М-3 предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья

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Вездеход "Чаборз" во время тест-драйва

Вездеход "Чаборз" во время тест-драйва

© Таисия Боршигова/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 21 августа. /ТАСС/. Учебный центр сил специального назначения Чечни представит на форуме "Армия-2017" новый шестиместный багги "Чаборз" М-6 местного производства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

"На стенде Чеченской Республики, будет презентован новый большой шестиместный багги "Чаборз" М-6. Он в первую очередь предназначен для военных нужд и обладает широкими возможностями по перевозке грузов и установке дополнительного оборудования. Серийное производство вездеходов на заводе "Чеченавто" начнется после презентации на форуме "Армия-2017", - отметили в пресс-службе.

Завод "Чеченавто" приступил к производству трехместного багги для военных "Чаборз" М-3 в марте 2017 года. На сегодняшний день объем серийного производства составляет 30 машин в месяц.

"Чаборз" М-3 предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья.

Автомобиль является универсальным и адаптируется под различные военные и гражданские нужды. Разработчиками багги являются Международный учебный центр сил специального назначения и инжиниринговая компания "Ф-МоторСпорт". Машина на 95% состоит из российских комплектующих.

Строительство Международного учебного центра сил специального назначения, который возводится в Гудермесе, находится в активной фазе. На сегодняшний день полностью введен в эксплуатацию тактический город, завершается строительство аэродрома и собственного аэродинамического комплекса для проведения тренировок по воздушно-десантной подготовке.

Центр также планирует поэтапный ввод в эксплуатацию специализированной инфраструктуры и открытие программ по горной, водолазной, военно-медицинской подготовке, а также по подготовке военных журналистов, инженеров и кинологов.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории подмосковного парка "Патриот".

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