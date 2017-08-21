Чечня представит на "Армии-2017" новый багги "Чаборз" М-6

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ГРОЗНЫЙ, 21 августа. /ТАСС/. Учебный центр сил специального назначения Чечни представит на форуме "Армия-2017" новый шестиместный багги "Чаборз" М-6 местного производства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.
"На стенде Чеченской Республики, будет презентован новый большой шестиместный багги "Чаборз" М-6. Он в первую очередь предназначен для военных нужд и обладает широкими возможностями по перевозке грузов и установке дополнительного оборудования. Серийное производство вездеходов на заводе "Чеченавто" начнется после презентации на форуме "Армия-2017", - отметили в пресс-службе.
Завод "Чеченавто" приступил к производству трехместного багги для военных "Чаборз" М-3 в марте 2017 года. На сегодняшний день объем серийного производства составляет 30 машин в месяц.
"Чаборз" М-3 предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья.
Автомобиль является универсальным и адаптируется под различные военные и гражданские нужды. Разработчиками багги являются Международный учебный центр сил специального назначения и инжиниринговая компания "Ф-МоторСпорт". Машина на 95% состоит из российских комплектующих.
Строительство Международного учебного центра сил специального назначения, который возводится в Гудермесе, находится в активной фазе. На сегодняшний день полностью введен в эксплуатацию тактический город, завершается строительство аэродрома и собственного аэродинамического комплекса для проведения тренировок по воздушно-десантной подготовке.
Центр также планирует поэтапный ввод в эксплуатацию специализированной инфраструктуры и открытие программ по горной, водолазной, военно-медицинской подготовке, а также по подготовке военных журналистов, инженеров и кинологов.
Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории подмосковного парка "Патриот".