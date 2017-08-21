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"Калашников" презентовал концепт тяжелого мотоцикла

Армия и ОПК
21 августа, 21:31 UTC+3

В концерне также заявили, что создали багги для силовых структур

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© Стоян Васев/ТАСС

ПАРК ПАТРИОТ, 21 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" презентовал концепт тяжелого мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания. Об этом в понедельник сообщил заместитель генерального директора концерна по маркетингу и продажам Владимир Дмитриев.

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"Очевидно, что существенную часть парка составляют мотоциклы с двигателем внутреннего сгорания. Мы мечтаем о будущем и строим будущем. Мы смотрим немного дальше, чем два-три года, и пытаемся создавать концепты, в частности концепт тяжелого мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания", - сказал Дмитриев.

Кроме того, он добавил, что концерн не останавливается только на двухколесных средствах и создал багги для силовых структур.

Ранее концерн уже показал несколько своих электромотоциклов. В "Калашникове" указали, что их максимальная мощность составляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 150 км.

Позже генеральный директор концерна Алексей Криворучко сообщил, что Минобороны уже начало тестировать эти мотоциклы. Кроме того, в конце августа для тестов несколько образцов будут переданы столичной полиции.

 

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