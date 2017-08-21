"Калашников" создал радиоэлектронное ружье для противодействия дронам

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ПАРК ПАТРИОТ, 21 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" разработал радиоэлектронное ружье, которое способно противодействовать дронам. Об этом в понедельник сообщил заместитель гендиректора ZALA AERO GROUP (входит в концерн "Калашников") Константин Абашкин.
"Сейчас сложилась такая ситуация, что каждый из нас может пользоваться дронами, и на данный момент зафиксированы случаи несанкционированного использования дронов. Мы нашли ребят, которые разработали изделия для борьбы с беспилотниками".
По словам Абашкина, изделие называется "Рекс-1".
"Изучая рынок таких изделий, мы поняли, что наше изделие является новинкой, во-первых, это размеры. Аккумулятор находится внутри, то есть никаких дополнительных вещей не надо для использования", - рассказал он.
Он добавил, что устройство может быть использовано в гражданском секторе, а также силовыми структурами.