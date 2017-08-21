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"Калашников" создал радиоэлектронное ружье для противодействия дронам

Армия и ОПК
21 августа, 21:31 дата обновления: 21 августа, 21:42 UTC+3

В концерне сообщили, что изделие называется "Рекс-1"

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ПАРК ПАТРИОТ, 21 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" разработал радиоэлектронное ружье, которое способно противодействовать дронам. Об этом в понедельник сообщил заместитель гендиректора ZALA AERO GROUP (входит в концерн "Калашников") Константин Абашкин.

"Сейчас сложилась такая ситуация, что каждый из нас может пользоваться дронами, и на данный момент зафиксированы случаи несанкционированного использования дронов. Мы нашли ребят, которые разработали изделия для борьбы с беспилотниками".

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По словам Абашкина, изделие называется "Рекс-1".

"Изучая рынок таких изделий, мы поняли, что наше изделие является новинкой, во-первых, это размеры. Аккумулятор находится внутри, то есть никаких дополнительных вещей не надо для использования", - рассказал он.

Он добавил, что устройство может быть использовано в гражданском секторе, а также силовыми структурами.

 

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