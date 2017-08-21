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ПАРК ПАТРИОТ, 21 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" запустил собственную медиаплатформу, сообщила в понедельник директор по коммуникациям концерна София Иванова.
"Наша медиаплатформа - это не просто набор видео о нас, это контент, который позволяет людям, интересующимся темой оружия и технологий, получать максимум информации в том виде, в котором удобно", - сказала Иванова.
Ранее в интервью ТАСС генеральный директор концерна Алексей Криворучко сообщил, что "Калашников" намерен запустить собственную медиаплатформу, на которой будут публиковаться видео, новости и блоги специалистов по охоте, экипировке и стрелковому оружию.
Также концерн "Калашников" недавно создал свой канал на видеохостинге YouTube, где публикует видео о своих разработках, а также делает сравнительные тесты оружия из разных стран.