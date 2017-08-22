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Использование инноваций в интересах Минобороны обсудят на форуме ВВО во Владивостоке

Армия и ОПК
22 августа, 4:54 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 22, августа. /ТАСС

Ожидается, что особый интерес у гостей выставки, проходящей в рамках форума, вызовут современные подводные робототехнические комплексы

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ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Военно-технический форум Восточного военного округа (ВВО) открылся утром во вторник во Владивостоке показательным выступлением морского спецназа, освободившего "захваченное" судно. В рамках форума будет обсуждаться использование инноваций в интересах Минобороны и будет работать выставка техники и вооружения. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

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"Во время работы форума планируется показ более 100 экспонатов на четырех выставочных площадках, в том числе около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники Тихоокеанского флота и ВКС России. Кроме того будет продемонстрирована продукция военного и двойного назначения предприятий промышленности, разработки научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений. Также спланировано пять круглых столов с обсуждением практического применения современных инновационных разработок в интересах Вооруженных сил РФ, культурно-художественная программа", - сказал Матвеев.

В работе круглых столов примут участие более 100 военных, а также сотрудников промышленной отрасли и экспертов, которые смогут обменяться опытом и информацией о новых разработках, а также наладить деловые контакты для дальнейшего взаимодействия.

Военно-технический форум ВВО в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017" будет работать до 27 августа, выставки вооружения и техники могут посетить все желающие. Особый интерес у участников и гостей вызывают подводные робототехнические комплексы, малое гидрографическое судно "Виктор Фалеев" и корвет "Совершенный" на 33-м причале Владивостока, а также боевые самолеты Су-35С, Су-30СМ и вертолеты армейской авиации Ка-52, Ми-8АМТШ на аэродроме Центральная Угловая.

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