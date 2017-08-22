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Защищенный интернет появится на предприятиях "оборонки" в этом году

Армия и ОПК
22 августа, 9:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

В перспективе планируется внедрение таких сервисов, как защищенная система электронного документооборота, цифровые архивы, распределенные вычисления, сказал гендиректор "Воентелекома"

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ряд российских предприятий оборонно-промышленного комплекса до конца года получат защищенный интернет. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор АО "Воентелеком", руководитель приоритетного технологического направления "Информационно-телекоммуникационные технологии" Александр Давыдов.

"Проект реализуется в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса по совместной инициативе Минобороны и Минпромторга России и сейчас находится в самой активной стадии - запуска объектов в эксплуатацию. В рамках первой очереди предстоит запустить более 200 предприятий, значительная часть которых начнет функционировать уже в этом году", - сказал Давыдов.

Интервью

Александр Давыдов

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По его словам, с появлением своего рода защищенного, в том числе криптографическими методами, интернета предприятия получат все современные услуги, которыми пользуются в гражданском интернете - телеприсутствие, видеоконференцсвязь, IP-телефонию. "Иначе говоря, унифицированные коммуникации только с высочайшим уровнем защиты", - пояснил гендиректор компании.

Он добавил, что в перспективе планируется внедрение таких сервисов, как защищенная система электронного документооборота, цифровые архивы, распределенные вычисления, совместное проектирование и создание безопасной платформы для проведения закрытых торгов.

"В конечном итоге, оцифровка всех процессов даст валовый эффект всей промышленности. А возможность совместной работы в единой сети заказчиков и всей кооперации при создании образцов вооружений в режиме реального времени, а не посредством фельдъегерско-почтовой связи, позволит существенно сократить цикл разработки и освоения в производстве новой продукции, снизит ее себестоимость", - сказал Давыдов.

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