"Воентелеком": военные узлы связи в Крыму не зависят от оборудования из США и Китая

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Аппаратура на военных узлах связи в Крыму российская и не зависит ни от американского, ни от китайского оборудования, как это было до референдума. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании, руководитель приоритетного технологического направления "Информационно-телекоммуникационные технологии" Александр Давыдов.

"Теперь на территории Крымского федерального округа на военных узлах связи стоит российская аппаратура, которая не зависит ни от американских, ни от китайских вендоров", - сказал Давыдов.

Он рассказал, что в Крыму сеть была запущена "Воентелекомом" в инициативном порядке практически сразу после референдума. "Мы понимали, что полуостров останется без связи в любой момент. На украинских узлах, в том числе военных, стояла американская аппаратура, а наши операторы боялись туда зайти из-за санкций", - пояснил Давыдов.

По его словам, "Воентелеком" оказался единственным, кто мог сделать хоть что-то. "Нам вообще не привыкать решать уникальные задачи и выходить из незаурядных ситуаций. В течение месяца нами была создана сеть широкополосного доступа для военных в Крыму. Спустя полтора - два года сеть нарастили в рамках комплексного оснащения Минобороны России уже по государственному заказу", - сказал собесденик агентства.

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость полуострова и его воссоединение с Россией.