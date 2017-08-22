Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Воентелеком" в 2018 году представит Минобороны РФ концепт "цифрового гарнизона"

Армия и ОПК
22 августа, 9:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Компания предусмотрела санкционный риск, при котором сложно будет приобрести необходимое оборудование, уточнил гендиректор Александр Давыдов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Компания "Воентелеком" к концу этого года - началу следующего закончит работу над концептом "цифрового гарнизона" и представит его Минобороны РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании, руководитель приоритетного технологического направления "Информационно-телекоммуникационные технологии" Александр Давыдов.

Интервью

Александр Давыдов

Глава "Воентелекома": технология блокчейн может появиться в армии России

Перейти в раздел Интервью

"Мы тоже сейчас плотно занимаемся данным направлением, правда пока что внутри компании. Мы разработали концепт "цифрового гарнизона", в котором уже прописано, что и как мы хотим автоматизировать, как увязать это в систему с учетом модели угроз и возможностей потенциального противника", - сказал Давыдов.

По его словам, самый новый риск, который предусмотрела компания - это риск санкционный. "То есть мы не можем допустить, чтобы при развертывании систем типа "цифрового гарнизона" или "цифрового предприятия" сложилась ситуация, когда мы не сможем купить оборудование или чип, который нам остановит всю работу. Как только мы сумеем завершить этот этап на базе "Воентелекома", мы будем предлагать его Минобороны", - сказал Давыдов, добавив, что завершится эта работа "ближе к концу нынешнего - началу следующего года".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МЧС назвали вероятную причину пожара в Ростове-на-Дону
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в организации мошенничества
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
На месте тушения пожара в Ростове-на-Дону нашли мину времен ВОВ
6
При пожаре в Ростове-на-Дону пострадали почти 120 жилых домов
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама