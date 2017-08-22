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Вертолет Ка-52 получит новый комплекс обороны

Армия и ОПК
22 августа, 9:30 UTC+3 область/ 22, августа. /ТАСС

Рассматривается возможность установки на вертолет новых видов оружия

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Вертолет Ка-52

Вертолет Ка-52

© Виталий Тимкив/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" после модернизации будет иметь новый комплекс обороны, рассматривается возможность установки на него новых видов оружия. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

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"На "Аллигаторе" будет установлен новый бортовой комплекс обороны, что увеличит его защищенность от управляемых ракет класса "земля - воздух" и "воздух - воздух". Совместно с Минобороны РФ и рядом производителей рассматривается возможность применения новых видов вооружения на Ка-52", - сказали в холдинге.

Кроме того, на вспомогательную силовую установку поставят дополнительный генератор, что повысит ее надежность, сообщили в пресс-службе.

"Планируется также увеличить массу полезной нагрузки Ка-52 для расширения его тактических возможностей - соответствующие изменения уже вносятся в конструкторскую документацию систем вертолета", - рассказали в "Вертолетах России".

Ранее в холдинге ТАСС сообщили, что Ка-52 после модернизации получит складывающиеся лопасти, что позволит хранить вертолеты этого типа в ангаре.

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