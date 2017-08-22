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Открытие форума "Армия-2017". Видеотрансляция

Армия и ОПК
22 августа, 13:18 UTC+3

Площадь экспозиции в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот" превышает 300 тыс. кв. м

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии международного военно-технического форума "Армия-2017"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии международного военно-технического форума "Армия-2017"

© Антон Новодережкин/ТАСС

Ruptly

В подмосковной Кубинке под эгидой Минобороны открылся третий Международный военно-технический форум "Армия-2017".

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Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"

На аэродроме Кубинка посетителей ждет масштабная летная программа с участием всех пилотажных групп России и новейших самолетов ВКС.

Во время динамического показа зрителям и гостям форума продемонстрируют боевые и ходовые возможности основных российских танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80УЕ-1, Т-90А.

Площадь экспозиции в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот" превышает 300 тыс. кв. м. Ожидается, что форум посетят свыше 300 представителей иностранных оборонных ведомств. 

Перед зрительскими трибунами танки и боевые машины выполнят стрельбы из различного типа штатного вооружения. Также в ходе динамического показа посетители форума увидят боевые возможности более 90 современных образцов вооружения сухопутных и ракетных войск и артиллерии. Форум будет работать до 27 августа.

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Почти 2,5 тыс. образцов продукции военного назначения представят на "Армии-2017"

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