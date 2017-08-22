Сайт ТАСС подготовил спецпроект о бронеавтомобиле "Тигр"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Официальный сайт информационного агентства ТАСС подготовил специальный проект о российском многоцелевом бронеавтомобиле "Тигр".

СПЕЦПРОЕКТ "Тигр"-трансформер ТАСС рассказывает об армейском бронированном внедорожнике и его основных модификациях

Автомобиль принят на снабжение органов внутренних дел, Вооруженных сил Российской Федерации и ряда других силовых структур.

Бронемашина в различных модификациях представлена на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", который открылся 22 августа в подмосковном парке "Патриот".

В спецпроекте ТАСС рассказывается о тактико-технических характеристиках машины, различные модификации которой с 2005 года выпускаются на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в Военно-промышленную компанию, ВПК). 3D-модель "Тигра" позволяет при вращении рассмотреть машину с разных точек.

Отдельный раздел спецпроекта посвящен некоторым современным модификациям "Тигра": с боевым модулем "Арбалет-ДМ", автомобиль специального назначения АСН 233115 "Тигр-М СпН", а также бронированный медицинский автомобиль (БМА). Именно эта модификация является инициативной разработкой ВПК, идея ее создания родилась в 2009 году после крушения "Невского экспресса".

На сегодняшний день существует более 50 различных модификаций машины, в том числе с боевыми модулями и противотанковыми системами. Конструкторы постоянно модернизируют и совершенствуют автомобиль, улучшают его показатели баллистической и минной стойкости, решают задачи по увеличению грузоподъемности и внедрению новых бортовых систем.

Специальный раздел спецпроекта также рассказывает о некоторых новых разработках: десантируемый и роботизированный варианты. Кроме того, на базе "Тигра" создается новый бронеавтомобиль, не имеющий аналогов в мире, испытания которого начнутся в 2018 году.