Новикомбанк проведет на "Армии-2017" переговоры с рядом предприятий ОПК

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Новикомбанк проведет на международном военно-техническом форуме "Армия-2017", который открылся во вторник в Кубинке, переговоры с рядом предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В рамках форума "Армия-2017" Новикомбанк проведет ряд встреч и переговоров с клиентами и партнерами из числа предприятий высокотехнологичных отраслей: ПАО "КАМАЗ", АО "Концерн "Калашников", АО "Концерн "Автоматика", АO "НПО "Прибор", АО "НПО "СПЛАВ", АО "НПК "КБМ", АО "НИМИ им. В.В. Бахирева" и т.д.", - сообщили в пресс-службе.

"Одним из ключевых направлений деятельности Новикомбанка является поддержка реального сектора российской экономики, поэтому участие в форуме "Армия-2017" - очередной значимый шаг по расширению взаимодействия с нашими клиентами и партнерами. Являясь уполномоченным банком по гособоронзаказу, Новикомбанк финансирует ведущие отечественные промышленные предприятия - более 100 исполнителей ГОЗ и организации, занимающиеся импортозамещением. Банк обладает многолетним обширным опытом работы с лидерами отрасли, предлагает эффективные финансовые инструменты и обеспечивает исполнителям государственного оборонного заказа все необходимые технологии соблюдения режима конфиденциальности и полной безопасности проведения банковских операций", - отметила председатель правления банка Елена Георгиева.

Также в ходе форума делегация Новикомбанка презентует участникам широкий спектр предоставляемых услуг: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, в том числе с использованием казначейских продуктов управления и контроля финансовых потоков, гарантийная поддержка, размещение средств, зарплатное обслуживание и др.

Новикомбанк с момента основания форума активно поддерживает его проведение - банк выступал спонсором деловой программы "Армия-2015". "Многие клиенты Новикомбанка представят в рамках форума новейшую технику: Госкорпорация "Роскосмос", АО "Объединенная судостроительная корпорация", АО "КРЭТ", АО "Вертолеты России", АО "Росэлектроника", АО "НПО "Высокоточные комплексы", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "Швабе" и многие другие", - отмечают в пресс-службе компании.

Сейчас корпоративный кредитный портфель Новикомбанка составляет 150 млрд рублей. По состоянию на 1 августа объем финансирования, выделенного компанией промышленным предприятиям высокотехнологичных отраслей, машиностроения, авиастроения и автопрома, превысил 90 млрд рублей. Основная часть средств была направлена на исполнение контрактов государственного оборонного заказа, военно-технического сотрудничества, исполнение государственных программ. Общий объем гарантий, предоставленных банком клиентам в рамках указанных контрактов, составил свыше 28 млрд рублей.