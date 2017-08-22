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КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Перу, Мьянма и Бангладеш проявляют интерес к самолету МиГ-35, на форуме "Армия-2017" пройдут переговоры с представителями этих стран. Об этом сообщил во вторник гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко в подмосковном парке "Патриот".
"Мы планируем обсуждать поставки самолетов МиГ-35. В рамках форума у нас запланировано много переговоров. Это наши классические регионы: СНГ, страны Юго-Восточной Азии, Мьянма, Бангладеш, Перу", - сказал он.
Тарасенко отметил, что переговоры уже ведутся и в корпорации надеются на их успешное завершение.
МиГ-35 - новейший российский многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января, 27 января в Подмосковье прошла международная презентация самолета.