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"Искандеры" впервые примут участие в показе техники на форуме "Армия-2017" на Урале

Армия и ОПК
22 августа, 15:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа./ТАСС

Экспозиция на Свердловском полигоне будет открыта для посещения с 25 по 27 августа

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Пресс-служба ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа./ТАСС/. Оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" впервые покажут на Свердловском полигоне в составе экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017", которая будет открыта для посещения с 25 по 27 августа. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Две пусковые установки "Искандер", транспортно-заряжающие и командно-штабные машины, а также техника жизнеобеспечения впервые примут участие в статическом и динамическом показах образцов вооружения, недавно поступивших по гособоронзаказу в ЦВО. Ракетчики покажут зрителям оборудование стартовых позиций, развертывание комплекса, перегрузку ракет и подготовку к применению", - сообщили там.

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Также гостям форума будут показаны модификации танков Т-72Б и Т-80, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные минометы "Хоста" и "Вена", бронеавтомобили "Тайфун-К", а также средства инженерного вооружения - гусеничные минные заградители, станция водоочистки СКО-10, спасательная машина АСМ-4803, современные катера и мостоукладчики.

Кроме этого, подготовлена к показу техника войск радиоэлектронной борьбы: комплексы "Спектр", "Леер", "Красуха", "Мурманск" и "Москва". Также на форуме будет представлена техника связи, разведки и военной медицины - всего около 100 образцов.

Свердловский полигон будет открыт для гостей форума 25 августа.

III Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа 2017 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот" под Москвой, а также в ряде регионов России, в том числе в Свердловской, Самарской и Новосибирской областях. В форуме примут участие более 1 тыс. российских предприятий - крупнейших разработчиков и производителей вооружения и военной техники.

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