"Оборонлес" покажет на "Армии-2017" систему космического мониторинга лесов

КУБИНКА /Московская область/. 22 августа. Автоматизированная система космического мониторинга лесов войдет в состав экспозиции "Оборонлеса" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Об этом сообщили во вторник в пресс-центре форума.

"В рамках экспозиции будут продемонстрированы возможности автоматизированной информационной системы "Оборонлес", позволяющей производить видео- и космомониторинг лесов, находящихся на территории земель обороны и безопасности, а также вести учет противопожарных сил и средств, предназначенных для охраны лесов от пожаров", - сообщили в пресс-центре.

Система агрегирует всю доступную информацию о текущем состоянии лесов и позволяет обнаружить любые лесоизменения на площади от 0,3 га. Система использует исключительно российское программное обеспечение, отметили в центре.

"Оборонлес" также покажет пожарный автомобиль на базе шасси "КамАЗ", трактор МТЗ-80 с лесным плугом ПКЛ-70 и лесохозяйственный трактор "Алтайлесмаш", предназначенные для лесохозяйственных работ и проведения противопожарных мероприятий, в том числе прокладки минерализованных полос, и армейский мотовездеход АМ-1, оборудованный всем необходимым инвентарем для оперативного тушения возгораний в лесах в условиях труднодоступной местности.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории подмосковного парка "Патриот".