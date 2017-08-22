Михеев: контракт с Турцией по С-400 пока не подписан и не вступил в силу

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КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Контракт с Турцией на поставку комплексов С-400 пока не подписан и не вступил в силу, сообщил во вторник на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Ранее в СМИ появилась информация о подписании данного контракта.
"Контракт находится в высокой степени готовности, но пока не подписан и не вступил в силу", - сказал он.
25 июля президент Турции Тайип Эрдоган заявил о подписании Анкарой и Москвой определенных документов в рамках соглашения о покупке С-400. Однако Москва не стала комментировать данную информацию. Эрдоган сообщил, что "годами Турция не могла получить от США того, что хотела" в вопросах о закупке зенитных ракетных систем, и "вынуждена была вести поиски", которые привели к договоренностям по С-400.
Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин ранее заявил, что контракт о поставке Турции С-400 согласован.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.