Шойгу представили новый боевой модуль с применением нейросетевых технологий

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу осмотрел павильон концерна "Калашников" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", в том числе новый боевой модуль с применением нейросетевых технологий и электромотоциклы.

Министру продемонстрировали новую линейку электромотоциклов, которая предложена на тестирование Минобороны. Глава военного ведомства также осмотрел полностью автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии, позволяющие ему распознавать цели и принимать решения.

Нейросетью называется быстро обучаемая система, которая способна действовать не только в соответствии с заданным алгоритмом, но и на основании используемого ранее опыта.

Ранее генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко сообщил в интервью ТАСС, что этот боевой модуль может пойти в серию в 2018 году.

Министр обороны опробовал боевой модуль, а также "примерился" к пулемету РПК-16.

Также глава Минобороны посетил павильон Ростеха и осмотрел стенды Российского университета спецназа, экспозиции Пакистана и Белоруссии, а также российских предприятий ОПК, демонстрирующих новинки российской техники.

ТАСС/Ruptly