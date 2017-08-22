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Шойгу представили новый боевой модуль с применением нейросетевых технологий

Армия и ОПК
22 августа, 17:34 UTC+3 КУБИНКА область/ 22, августа. /ТАСС

Генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко ранее сообщил в интервью ТАСС, что разработка может пойти в серию в 2018 году

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

© Антон Новодережкин/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу осмотрел павильон концерна "Калашников" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", в том числе новый боевой модуль с применением нейросетевых технологий и электромотоциклы.

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Министру продемонстрировали новую линейку электромотоциклов, которая предложена на тестирование Минобороны. Глава военного ведомства также осмотрел полностью автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии, позволяющие ему распознавать цели и принимать решения.

Нейросетью называется быстро обучаемая система, которая способна действовать не только в соответствии с заданным алгоритмом, но и на основании используемого ранее опыта.

Ранее генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко сообщил в интервью ТАСС, что этот боевой модуль может пойти в серию в 2018 году.

Министр обороны опробовал боевой модуль, а также "примерился" к пулемету РПК-16.

Также глава Минобороны посетил павильон Ростеха и осмотрел стенды Российского университета спецназа, экспозиции Пакистана и Белоруссии, а также российских предприятий ОПК, демонстрирующих новинки российской техники.

ТАСС/Ruptly

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