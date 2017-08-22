МО и "Вертолеты России" подпишут контракт на создание концепции скоростного вертолета

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КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ и холдинг "Вертолеты России" подпишут контракт на формирование концепции военного скоростного вертолета. Об этом сообщил во вторник гендиректор холдинга Андрей Богинский в эфире телеканала "Россия 24".
"У нас [запланировано] подписание контракта с Минобороны на формирование концепции скоростного вертолета", - сказал он.
Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что новый скоростной военный вертолет должен будет совершить свой первый полет к 2025 году. По его словам, Минобороны и холдингу уже удалось определить технические требования к этой машине.
Как сообщал директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Сергей Емельянов, скорость этого вертолета превысит 500 км/ч.