Подмосковные площадки форума "Армия-2017" в первый день работы посетили 35 тысяч человек

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КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Более 35 тысяч человек посетили Международный военно-технический форум "Армия-2017" в Подмосковье в первый день мероприятия. Об этом сообщил во вторник представитель пресс-центра выставки.
"В первый день работы форума три кластера, в которых проводится мероприятие, - парк "Патриот", полигон Алабино и аэродром Кубинка - посетили более 35 тысяч человек", - сказал он.
По данным организаторов, открытие "Армии-2017" освещали более 700 журналистов, причем около 150 из них представляют ведущие зарубежные СМИ.
Представитель пресс-центра напомнил, что мероприятия "Армии-2017" проходят не только в Подмосковье, но и во всех четырех военных округах, а также на Северном флоте. "Данные по числу участников форума на всех площадках будут обобщены позднее", - пояснили в пресс-центре.