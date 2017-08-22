Зарубежные участники высоко оценивают организацию и возможности форума "Армия-2017"

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Форум "Армия-2017" - уникальная площадка для развития военно-технического сотрудничества с различными странами, заявил журналистам представитель высокой делегации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), генерал-майор Исхак Салих Аль-Блуши.

"Международный форум - это очень крупная выставочная площадка, в которой принимают участие руководители предприятий оборонно-промышленных комплексов стран. Это уникальная возможность для встречи с ними", - сказал Исхак Салих Аль-Блуши, возглавляющий Исполнительное управление производства и развития обороноспособности министерства обороны ОАЭ.

Он отметил, что в ОАЭ возлагают большие надежды на мероприятие и ожидают заключения военных контрактов. "Мы счастливы, что нам представился случай встретиться с руководящим составом Минобороны России. Русские - наши друзья, мы работаем бок о бок. В Эмиратах на вооружении стоят боевые машины пехоты российского производства и зенитные комплексы "Панцирь-С", хорошо себя зарекомендовавшие в нашей армии", - отметил он.

Представитель делегации Мексики, которая впервые участвует в форуме, бригадный генерал Эксер Хемен Аксуанэ сообщил о заинтересованности в российских военных разработках. "Нас заинтересовали российские разработки, представленные на выставке, которые могут внедряться в оборонно-промышленный комплекс", - сказал он. "Для нас это новый опыт, мы очень впечатлены. Надеемся еще не раз посетить данное мероприятие", - добавил генерал.

Представители делегаций КНДР и Франции положительно оценили организацию форума. "Форум организован на высоком уровне. Мы увидели красивое динамическое шоу. Пока у нас было мало времени, чтобы оценить всю экспозицию форума. Будем надеяться, что мы успеем посмотреть все стенды и экспонаты", - сказал французский бригадный генерал Эрико Консульман, который уже второй год подряд посещает форум.

"Мероприятие замечательное, организация на высшем уровне. Я первый раз в Москве за долгие годы, все очень интересно. Интересно не только для меня лично, но и для моей страны", - отметил представитель армии КНДР Сен Ччол Пак.