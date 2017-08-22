Парусник "Крузенштерн" вышел из Калининграда в завершающий рейс навигации 2017 года

КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Российский четырехмачтовый парусник "Крузенштерн" во вторник вечером отправился из Калининграда в третий, заключительный рейс навигации 2017 года, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота, эксплуатирующей это учебное судно, Ирина Образцова.

"Барк "Крузенштерн" покинул причал № 18 в Калининградском морском рыбном порту и взял курс на Балтийское море, чтобы открыть счет милям третьего по счету в этом году и заключительного в навигации 2017 года учебного похода", - сказала Образцова.

На борту парусника находятся 120 курсантов (10 из них - девушки) семи морских учебных заведений из Калининграда, Керчи, Ейска и Астрахани. Будущим профессиональным морякам в течение месяца предстоит пройти практику на легендарном судне.

Во время плавания, которое, продлится до 24 сентября, "Крузенштерн" совершит заходы в порты Германии, Франции, Польши и Финляндии. И если Киль, Гавр и Гдыню российский парусник по приглашению портовых и городских властей посещает регулярно, то "в финском Мариехамне не были давно", отметила собеседница.

Мариехамн - главный город Аландских островов, автономной территории в составе Финляндии, один из главных портов Архипелагового моря. Он был основан русскими в 1861 году, назван в честь императрицы Марии Александровны. Название города с шведского и финского языков переводится как "Гавань Марии".

Представитель БГА отметила, что предыдущий рейс "Крузенштерн" завершил 18 августа. За короткое время стоянки в Калининграде экипаж успел принять на борт запасы продуктов, топлива, смог подготовить барк к завершающему плаванию навигации 2017 года.

О паруснике

"Крузенштерн" был построен в 1926 году на германской верфи под Бремерхафеном, при спуске на воду он получил название "Падуя". Четырехмачтовое судно, вошедшее в десятку крупнейших парусников мира, в 1946 году перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов, адмирала Ивана Крузенштерна.

Это последний сохранившийся в мире классический винджаммер. За 90 лет эксплуатации парусник преодолел свыше 1,3 млн морских миль, совершил два кругосветных путешествия, международную трансатлантическую экспедицию, участвовал в многочисленных морских и океанских парусных регатах.