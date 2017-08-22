Возможности российской боевой техники показали в темноте на форуме "Армия-2017"

ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Первый день работы Международного военно-технического форума "Армия-2017" завершился масштабным ночным динамическим показом российского вооружения и техники. Для российских и зарубежных зрителей были разыграны несколько эпизодов боя, передает корреспондент ТАСС.

В эпизоде по уничтожению разведки противника комплексной огневой засадой были задействованы танки Т-80У, на которых установлены комплексы управляемого вооружения "Рефлекс" - ракета, управляемая по лучу лазера, обеспечивает поражение цели на дальности до пяти тыс. метров, танки Т-72Б1 и Т-90А, а также зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска", самоходный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С", зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь-С" и несколько боевых бронемашин, в том числе БМП-3, на котром установлен комплекс управляемого вооружения "Бастион", система управления огнем, ночной прицел и стабилизатор вооружения. Танкисты показали возможности стрельбы кумулятивными снарядами. Военные продемонстрировали стрельбу по беспилотным летательным аппаратам и уничтожение вертолетов противника.

Во время второго эпизода - комплексной огневой засады - "Штурм-С" выполнил стрельбу противотанковыми управляемыми ракетами, а самоходное артиллерийское орудие "Хоста" - полупрямой наводкой по минометной секции противника. Орудие сочетает в себе качества миномета и гаубицы и может вести огонь осколочно-фугасными снарядами, зажигательными, дымовыми, осветительными минами и корректируемыми снарядами.

В ходе третьего эпизода стрельбу противотанковыми ракетами провел БМП К-17, оснащенный комплексом управляемого ракетного вооружения "Корнет Э", а также танк Т-90, скорострельность пушки которого составляет восемь выстрелов в 56 секунд. Т-90 также вооружен спаренным пулеметом и зенитной установкой "Утес". Выход из боя боевого охранения по сценарию поддержала самоходная установка 2С19 "Мста-С", способная поразить цель на расстоянии 5,5 тыс. метров.

Четвертый эпизод показал возможности реактивных систем залпового огня "Град". Также в ходе показа были продемонстрированы действия усиленного парашютно-десантного подразделения, которое нанесло поражение противнику огнем из авиадесантируемой плавающей самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД". Кроме того, были продемонстрированы возможности авиадесантируемой плавающей БМД-4 вооруженной боевым модулем "Бахча", БТР-МДМ и самоходного миномета 2С4 "Тюльпан".

В ходе показа использовались осветительные мины и снаряды, а также приборы ночного видения.