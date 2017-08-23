Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Швабе" представил очки ночного видения и приборы для спецтехники на форуме "Армия-2017"

Армия и ОПК
23 августа, 8:07 UTC+3 ТАСС

Приборы предназначены для бронетанковой техники, они обладают функцией электрообогрева и способны работать в температурном диапазоне от плюс 50 до минус 50 градусов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 августа. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") представил очки ночного видения и наблюдательные приборы для спецтехники на международном форуме "Армия-2017". Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"Предприятие холдинга - Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) показал на форуме шесть изделий. В линейке ЛЗОС представлены приборы наблюдения для военной техники, а также очки ночного видения для выполнения различных задач", - говорится в сообщении.

Смотрите также

Почти 2,5 тыс. образцов продукции военного назначения представят на "Армии-2017"

"Мотовилихинские заводы" поставили первые машины комплекса "Торнадо-С" для ракетных войск

"Швабе" презентует на форуме "Армия-2017" более 100 разработок для военного оборудования

По словам первого заместителя генерального директора холдинга Сергея Попова, ЛЗОС занимается разработкой различных наблюдательных приборов для спецтехники на протяжении нескольких десятилетий. "Продукция нашего предприятия соответствует военным стандартам и нормам безопасности, способна работать в широком диапазоне температур", - отметил он.

В пресс-службе пояснили, что приборы наблюдения ЛЗОС предназначены для различной бронетанковой техники, они обладают функцией электрообогрева и способны работать в температурном диапазоне от плюс 50 до минус 50 градусов.

"Очки ночного видения представляют собой конструкцию из объектива, электронно-оптического преобразователя и двух окуляров. Изделие крепится к лицевой маске и позволяет осуществлять наблюдение за местностью, вождение транспортных средств и выполнение других задач в темное время суток", - отметили там.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Подмосковье, а также во всех военных округах и на Северном флоте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Форум "Армия-2017"
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Трамп заявил, что Ким Чен Ын начал уважать США
3
Житель Кирова выплатил Пенсионному фонду долг в 42 тыс. рублей мелочью
4
Медведев потребовал не допускать резких скачков цен на рыбу в России
5
"Яндекс" запустил новую версию поисковика
6
Вся выловленная в Баренцевом, Балтийском и Черном морях рыба будет доставляться в РФ
7
Россия начинает проработку ответных мер в связи с новыми санкциями США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама