Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОСК достроит для Индии два фрегата проекта 11356, заложенные для ВМФ РФ

Армия и ОПК
23 августа, 10:12 UTC+3 область/ 23, августа. /ТАСС

Компания также планирует построить для ВМФ России еще два фрегата проекта 11356

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУБИНКА, /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Два фрегата проекта 11356, первоначально заложенные на Прибалтйском судозаводе "Янтарь" для Черноморского флота, будут достроены для Индии. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

СПЕЦПРОЕКТ

Черноморский флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

"Два корабля будут построены для индийской стороны, а для ВМФ России будет достроен один корабль - с новыми газотурбинными двигателями", - сказал он, подчеркнув, что судьба второй тройки фрегатов проекта 11356, строящихся на Прибалтийском заводе "Янтарь", определена межправительственным соглашением России и Индии.

"Мы рассчитываем, что по окончании этих работ (достройки на "Янтаре" трех кораблей проекта 11356 - прим. ТАСС) ВМФ России примет решение о заказе еще как минимум двух фрегатов данного проекта", - сказал вице-президент ОСК.

В настоящее время ведутся переговоры о поставке Индии четырех фрегатов проекта 11356. Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов сообщил, что планируемый контракт будет реализован по формуле "два плюс два": два фрегата планируется изготовить в России и поставить в Индию в готовом виде, а два корабля будут построены индийской судостроительной промышленностью на одной из национальных верфей. Позднее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству уточнили, что речь идет о заводе "Янтарь" в Калининграде и индийском "Гоа шипъярд".

Ранее для строительства индийских фрегатов предполагалось использовать три корпуса кораблей, заложенных в Калининграде для Черноморского флота. Однако в июне замглавкома Военно-морского флота России Виктор Бурсук сообщил, что эти фрегаты будут достроены в интересах ВМФ РФ.

Корабли проекта 11356 имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, их скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток. Для Черноморского флота сейчас построены три таких корабля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новая техника ВС РФ Экспорт российского вооружения
Страны
Индия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Трамп заявил, что Ким Чен Ын начал уважать США
3
Неверов прокомментировал спор Родниной и Поклонской
4
Сергей Шойгу осмотрел на Кубинке новейший истребитель Су-57
5
Источник: причиной масштабного пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
Темы дня
Новости партнеров
Реклама