ОСК достроит для Индии два фрегата проекта 11356, заложенные для ВМФ РФ

КУБИНКА, /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Два фрегата проекта 11356, первоначально заложенные на Прибалтйском судозаводе "Янтарь" для Черноморского флота, будут достроены для Индии. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

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"Два корабля будут построены для индийской стороны, а для ВМФ России будет достроен один корабль - с новыми газотурбинными двигателями", - сказал он, подчеркнув, что судьба второй тройки фрегатов проекта 11356, строящихся на Прибалтийском заводе "Янтарь", определена межправительственным соглашением России и Индии.

"Мы рассчитываем, что по окончании этих работ (достройки на "Янтаре" трех кораблей проекта 11356 - прим. ТАСС) ВМФ России примет решение о заказе еще как минимум двух фрегатов данного проекта", - сказал вице-президент ОСК.

В настоящее время ведутся переговоры о поставке Индии четырех фрегатов проекта 11356. Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов сообщил, что планируемый контракт будет реализован по формуле "два плюс два": два фрегата планируется изготовить в России и поставить в Индию в готовом виде, а два корабля будут построены индийской судостроительной промышленностью на одной из национальных верфей. Позднее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству уточнили, что речь идет о заводе "Янтарь" в Калининграде и индийском "Гоа шипъярд".

Ранее для строительства индийских фрегатов предполагалось использовать три корпуса кораблей, заложенных в Калининграде для Черноморского флота. Однако в июне замглавкома Военно-морского флота России Виктор Бурсук сообщил, что эти фрегаты будут достроены в интересах ВМФ РФ.

Корабли проекта 11356 имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, их скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток. Для Черноморского флота сейчас построены три таких корабля.