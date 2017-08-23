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Сергей Шойгу осмотрел на Кубинке новейший истребитель Су-57

Армия и ОПК
23 августа, 10:29 UTC+3 КУБИНКА область/ 23, августа. /ТАСС

Глава российского военного ведомства в ходе посещения выставки на Кубинке также осмотрел истребители Су-35С и МиГ-35

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КУБИНКА, /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Новейший истребитель пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) представили министру обороны России Сергею Шойгу на аэродроме Кубинка. Об этом журналистам сообщили в российском военном ведомстве.

"Министр обороны осмотрел новейший истребитель Су-57 и заслушал доклады представителей Объединенной авиастроительной корпорации и конструкторского бюро Сухого о ходе испытаний самолета", - рассказали в Минобороны РФ.

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ПАК ФА (Т-50) впервые поднялся в воздух в 2010 году. Ранее сообщалось, что опытно-конструкторские работы должны завершиться в 2019 году, поставки самолетов в войска планируется начать в 2018 году. Установочная партия, как сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, будет состоять из 12 машин. В августе главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что истребитель пятого поколения Т-50 получил серийное название (индекс) Су-57.

Также глава российского военного ведомства в ходе посещения выставки на Кубинке осмотрел истребители Су-35С и МиГ-35. На статической площадке, где представлено более 30 летательных аппаратов Воздушно-космических сил России, министр также ознакомился с образцами новейшего авиационного вооружения.

Как сообщили в Минобороны РФ, в среду над Кубинкой выступят все пилотажные группы России: "Стрижи", Русские витязи", "Соколы России" и "Беркуты". Также в среду в Кубинке ожидают прибытия турецкой пилотажной авиагруппы "Турецкие звезды", которая впервые выступит на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

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