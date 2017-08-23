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Новинки тяжелой боевой техники на выставке "Армия-2017". Видеотрансляция

Армия и ОПК
23 августа, 11:05 UTC+3

В Кубинке демонстрируют боевые и технические возможности новых моделей танков, БТР и ракетных установок

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Материал из 1 страницы

Ruptly

Новейшие модели танков, БТР и ракетных установок показывают свои боевые и технические возможности в Кубинке на проходящем в Подмосковье форуме "Армия-2017".

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, форум "по праву можно назвать одной из ведущих мировых выставочных площадок для демонстрации вооружения, военной и специальной техники".

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Темы
Форум "Армия-2017" Новая техника ВС РФ
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