Новинки тяжелой боевой техники на выставке "Армия-2017". Видеотрансляция

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Новейшие модели танков, БТР и ракетных установок показывают свои боевые и технические возможности в Кубинке на проходящем в Подмосковье форуме "Армия-2017".

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, форум "по праву можно назвать одной из ведущих мировых выставочных площадок для демонстрации вооружения, военной и специальной техники".