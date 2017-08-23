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Три подлодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота назовут "Магадан", "Уфа" и "Можайск"

Армия и ОПК
23 августа, 11:29 UTC+3 КУБИНКА область/ 23, августа. /ТАСС

Первые две подлодки, заложенные еще в июле, получили названия "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов"

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КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Третья, четвертая и пятая дизель-электрические подлодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота получат имена "Магадан", Уфа" и "Можайск". Об этом ТАСС сообщил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

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"Флот решил, что корабли получат имена "Магадан", Уфа" и "Можайск". Как будет называться шестая субмарина, пока не определено", - сказал он.

Первые две подводные лодки для Тихоокеанского флота проекта 636.3 заложили в июле. Они получили названия "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".

Проект 636.3 ("Варшавянка") относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин, его представители считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 метров, автономность их плавания достигает 45 суток. Экипаж субмарины состоит из 52 человек, ее подводное водоизмещение составляет около четырех тысяч тонн. Для Тихоокеанского флота до 2022 года планируется построить шесть таких подлодок.

Первая серия из шести субмарин для Черноморского флота строилась с 2010 по 2016 годы.

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