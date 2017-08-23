"Калашников" разработал для полиции спецмашину "Щит"

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) в инициативном порядке разработал спецмашину "Щит", предназначенную для нужд полиции. Об этом в среду сообщает "Калашников медиа".
"Многофункциональные системы защиты и прочая полицейская техника разрабатывается сегодня во многих странах мира. Поиск актуальных решений и работа в новых сегментах позволила нам создать данную платформу. Помимо комплекса "Щит" мы также работаем над тем, чтобы представить на рынке новые конструкторские решения для колесной бронетехники как для внутреннего рынка, так и для поставок на экспорт", - приводит издание слова гендиректора концерна Алексея Криворучко.
Отмечается, что машина снабжена защищенной кабиной, водометом и стальным щитом, а по своей технической оснащенности и производительности комплекс "Щит" превосходит существующие зарубежные аналоги.