Боевой опыт в Сирии получили около 900 работников военных вузов РФ

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КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Около 900 сотрудников российских военных вузов получили боевой опыт в Сирии, в том числе начальники учебных заведений. Об этом в среду сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на круглом столе "Армия и ОПК", который проходит на форуме "Армия-2017".
"Министр обороны РФ последовательно и настойчиво ставит вопрос, чтобы в вузы и на руководящую, и на преподавательскую работу приходили лучшие офицерские кадры", - сказал Панков.
По его словам, в последние годы кадры военного образования были существенно укреплены офицерами с боевым опытом. "Около 900 работников вузов отработали в Сирии, в том числе начальники вузов, 69 начальников кафедр, 121 профессор и доцент, 346 преподавателей", - подчеркнул он.
"Это очень важно для того, чтобы система военного образования чувствовала нерв практической жизни войск", - заключил замминистра.