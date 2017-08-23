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Боевой опыт в Сирии получили около 900 работников военных вузов РФ

Армия и ОПК
23 августа, 14:01 UTC+3 КУБИНКА область/ 23, августа. /ТАСС

Замглавы Минобороны Николай Панков подчеркнул необходимость понимания системой военного образования практической жизни войск

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КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Около 900 сотрудников российских военных вузов получили боевой опыт в Сирии, в том числе начальники учебных заведений. Об этом в среду сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на круглом столе "Армия и ОПК", который проходит на форуме "Армия-2017".

"Министр обороны РФ последовательно и настойчиво ставит вопрос, чтобы в вузы и на руководящую, и на преподавательскую работу приходили лучшие офицерские кадры", - сказал Панков.

По его словам, в последние годы кадры военного образования были существенно укреплены офицерами с боевым опытом. "Около 900 работников вузов отработали в Сирии, в том числе начальники вузов, 69 начальников кафедр, 121 профессор и доцент, 346 преподавателей", - подчеркнул он.

"Это очень важно для того, чтобы система военного образования чувствовала нерв практической жизни войск", - заключил замминистра.

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Персоны
Панков, Николай Александрович
Темы
Борьба с "Исламским государством"
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