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Индонезия может купить у РФ 11 истребителей Су-35

Армия и ОПК
23 августа, 14:17 UTC+3 КУБИНКА 23, августа. /ТАСС

Однако контракт пока не заключен, отметили в Ростехе

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КУБИНКА, 23 августа. /ТАСС/. Индонезия намерена купить у РФ 11 истребителей Су-35, однако контракт пока не заключен. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Ростеха.

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"Вручено коммерческое предложение. Ожидается начало контрактных переговоров. Речь идет об 11 самолетах", - говорится в сообщении.

В среду посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди сообщил о согласовании всех деталей контракта на поставку Су-35.

Ранее сообщалось, что Джакарта хочет приобрести 10 многоцелевых истребителей Су-35. Они должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения "4++", оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

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