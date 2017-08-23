Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны: "Армия-2017" сопоставима по уровню освещения в СМИ и блогосфере с Олимпиадой

Армия и ОПК
23 августа, 14:31 UTC+3 КУБИНКА область/ 23, августа. /ТАСС

Первый замглавы ведомства Руслан Цаликов также назвал международный военно-технический форум нестандартным и уникальным событием

Поделиться
Материал из 1 страницы
Международный военно-технический форум "Армия-2017"

Международный военно-технический форум "Армия-2017"

© Антон Новодережкин/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2017" сопоставим по численности аудитории СМИ и блогосферы, освещающих его работу, с чемпионатом мира по футболу и Олимпиадой, она превышет 1,5 млрд человек. Об этом во вторник сообщил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов.

Смотрите также
Экспозиция Международного военно-технического форума "Армия-2017"

Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"

По его словам, форум, который проходит в парке "Патриот", - событие нестандартное и уникальное. "Все то, что мы видели в первый день работы, говорит о том, что мы все, участники этого действа, совершаем абсолютно правильные поступки. Мы делаем то, что востребовано обществом", - сказал Цаликов на круглом столе "Армия и общество", который проходит в рамках форума.

"Охват аудитории в СМИ и блогосфере, которые уделили внимание форуму, составляет более 1,5 млрд человек. Это сопоставимо с чемпионатом мира по футболу и Олимпийскими играми", - подчеркнул он.

По словам первого замминистра, эти подсчеты проводились экспертами с помощью специальных методик. "Я не имею оснований им не доверять", - добавил Цаликов.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории подмосковного парка "Патриот".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Форум "Армия-2017"
Персоны
Цаликов, Руслан Хаджисмелович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вдова Солженицына, Малахов и Собчак поручились за Серебренникова
2
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
5
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
6
В Киеве активисты жгут покрышки возле здания суда, требуя расследовать дело "майдана"
7
Посол США в РФ рассказал, как заслужил прозвище "мистер Пельмени"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама