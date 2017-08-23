Минобороны: "Армия-2017" сопоставима по уровню освещения в СМИ и блогосфере с Олимпиадой

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КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2017" сопоставим по численности аудитории СМИ и блогосферы, освещающих его работу, с чемпионатом мира по футболу и Олимпиадой, она превышет 1,5 млрд человек. Об этом во вторник сообщил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов.
По его словам, форум, который проходит в парке "Патриот", - событие нестандартное и уникальное. "Все то, что мы видели в первый день работы, говорит о том, что мы все, участники этого действа, совершаем абсолютно правильные поступки. Мы делаем то, что востребовано обществом", - сказал Цаликов на круглом столе "Армия и общество", который проходит в рамках форума.
"Охват аудитории в СМИ и блогосфере, которые уделили внимание форуму, составляет более 1,5 млрд человек. Это сопоставимо с чемпионатом мира по футболу и Олимпийскими играми", - подчеркнул он.
По словам первого замминистра, эти подсчеты проводились экспертами с помощью специальных методик. "Я не имею оснований им не доверять", - добавил Цаликов.
Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории подмосковного парка "Патриот".