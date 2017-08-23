Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замминистра обороны отметил важность подготовки кадров для ОПК

Армия и ОПК
23 августа, 15:37 UTC+3 КУБИНКА область/ 23, августа. /ТАСС

Руслан Цаликов заявил, что вопрос является решающим для обороноспособности страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Вопрос подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса является крайне важным для обороноспособности России, заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов по итогам круглого стола "Армия и ОПК - основа интеллектуально-технологического лидерства России", который прошел в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017".

Смотрите также

Путин: форум "Армия-2017" демонстрирует достижения российского ОПК и мощь ВС РФ

"Калашников" хочет первым в российском ОПК запустить собственное медиа

Рогозин: предприятия ОПК в Крыму существенно увеличивают объемы производства

"Вопрос, который мы сегодня обсуждали в рамках круглого стола, - один из важнейший вопросов для нашей экономики, для будущего нашей страны. Мы знаем его значение для обороноспособности, поэтому тема крайне важная", - сказал Цаликов.

"И крайне важно, что у нас в стране есть регионы, которые этой темой занимаются практически, поэтому мы попросили поучаствовать Алексея Дюмина (губернатор Тульской области - прим. ТАСС)", - продолжил первый замминистра.

В свою очередь Дюмин рассказал, что в Тульской области на данный момент делается акцент на более востребованные профессии, в которых нуждается оборонно-промышленный комплекс - инженер-технолог, инженер-исследователь, инженер- конструктор и другие. "Совсем недавно Тульский государственный университет стал опорным вузом, расширилась программа образования специалистов в области ОПК. Сегодня мы занимаемся созданием научно-производственных рот на базе наших ведущих оборонных предприятий", - отметил губернатор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дюмин, Алексей Геннадьевич Цаликов, Руслан Хаджисмелович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вдова Солженицына, Малахов и Собчак поручились за Серебренникова
2
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
5
В Ингушетии ликвидированы главари и участники малгобекской банды
6
В Киеве активисты жгут покрышки возле здания суда, требуя расследовать дело "майдана"
7
Посол США в РФ рассказал, как заслужил прозвище "мистер Пельмени"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама