Минобороны РФ вывело на орбиту спутник для инспекции военного космического аппарата

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Малый космический аппарат- инспектор отделился от военного спутника, запущенного 23 июня с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Сегодня с этой платформы произошло отделение малого космического аппарата, предназначенного для инспекции состояния отечественного спутника. В дальнейшем планируется провести научный эксперимент по исследованию малым космическим аппаратом этого спутника по его внешнему виду", - говорится в сообщении.

23 июня 2017 года с космодрома Плесецк был осуществлен запуск космического аппарата, разработанного в интересах Минобороны России.

По данным военного ведомства, космический аппарат представляет собой космическую платформу, на которой могут размещаться различные варианты полезной нагрузки.