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Минобороны РФ вывело на орбиту спутник для инспекции военного космического аппарата

Армия и ОПК
23 августа, 16:02 дата обновления: 23 августа, 16:09 UTC+3

Космический аппарат представляет собой космическую платформу, на которой могут размещаться различные варианты полезной нагрузки

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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной

Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной

© Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Малый космический аппарат- инспектор отделился от военного спутника, запущенного 23 июня с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Сегодня с этой платформы произошло отделение малого космического аппарата, предназначенного для инспекции состояния отечественного спутника. В дальнейшем планируется провести научный эксперимент по исследованию малым космическим аппаратом этого спутника по его внешнему виду", - говорится в сообщении.

23 июня 2017 года с космодрома Плесецк был осуществлен запуск космического аппарата, разработанного в интересах Минобороны России.

По данным военного ведомства, космический аппарат представляет собой космическую платформу, на которой могут размещаться различные варианты полезной нагрузки.

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