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Вопросы диверсификации российского ОПК обсудили на форуме "Армия-2017"

Армия и ОПК
23 августа, 16:56 UTC+3 КУБИНКА область/ 23, августа. /ТАСС

По мнению экспертов, для снижения рисков диверсификации необходимо усовершенствовать нормативно-правовое обеспечение качества продукции, ввести технологии поддержки ее жизненного цикла

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КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. На форуме "Армия-2017" обсудили вопросы диверсификации российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщили журналистам в пресс-центре форума.

"Российский Союз промышленников и предпринимателей обсудил на круглом столе научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2017" диверсификацию производства в интересах выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения на оборонных предприятиях", - сообщили в пресс-центре.

Участники круглого стола обсудили риски диверсификации ОПК.

По мнению экспертов, для снижения рисков необходимо усовершенствовать нормативно-правовое обеспечение качества продукции, ввести технологии поддержки ее жизненного цикла, адаптации предприятий к требованиям национальных и международных стандартов.

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