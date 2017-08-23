Вопросы диверсификации российского ОПК обсудили на форуме "Армия-2017"

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КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. На форуме "Армия-2017" обсудили вопросы диверсификации российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщили журналистам в пресс-центре форума.
"Российский Союз промышленников и предпринимателей обсудил на круглом столе научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2017" диверсификацию производства в интересах выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения на оборонных предприятиях", - сообщили в пресс-центре.
Участники круглого стола обсудили риски диверсификации ОПК.
По мнению экспертов, для снижения рисков необходимо усовершенствовать нормативно-правовое обеспечение качества продукции, ввести технологии поддержки ее жизненного цикла, адаптации предприятий к требованиям национальных и международных стандартов.