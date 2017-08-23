Шойгу на форуме "Армия-2017" осмотрел оружие, изъятое у террористов в Сирии

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КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу осмотрел оружие заводского и кустарного производства, изъятое у боевиков в Сирии.
Глава Минобороны посетил экспозицию вооружения и военной техники, применяемых в ходе военных действий в Сирии, которая открылась на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". На выставке представлены как вооружение, применяемое российской группировкой войск в Сирии, так и изъятое у террористов кустарного и иностранного заводского производства.
На площадке для демонстрации российской техники представлен многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6", который применяется для гуманитарного разминирования территорий. Робот был задействован при разминировании Пальмиры и других городов. Также представлены бронеавтомобиль "Тайфун-К" для перевозки и защиты личного состава, беспилотный летательный аппарат "Форпост", водолазное снаряжение для противодиверсионных отрядов береговой охраны.
Внимание министра больше привлекла часть экспозиции, на которой представлено оружие боевиков, особенно минометы кустарного производства и самодельные устройства для стрельбы газовыми баллонами и реактивными боеприпасами.
Выставку смогут посетить все гости форума в дни свободных посещений с 25 по 27 августа. На статической экспозиции можно увидеть образцы вооружения, военной и специальной техники Воздушно-космических сил, инженерных войск ВС РФ, Военно-морского флота и военной полиции.
Для посетителей экспозиции развернута фотовыставка, освещающая все этапы подготовки, ведения и всестороннего обеспечения операции, а также деятельности российской группировки войск в Сирии.