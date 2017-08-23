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Шойгу осмотрел иностранные экспозиции на форуме "Армия-2017"

Армия и ОПК
23 августа, 18:17 UTC+3 КУБИНКА область/ 23, августа. /ТАСС

Министр обороны посетил экспозиции ЮАР и стенд Армении, на котором представлена оптико-волоконная система противодействия

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КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу осмотрел иностранные экспозиции, представленные на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

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Шойгу посетил экспозиции ЮАР и стенд Армении, на котором представлена оптико-волоконная система противодействия. Также министр осмотрел стенды Белоруссии и Пакистана.

Глава "Вертолетов России" Андрей Богинский рассказал Шойгу, что холдинг готов презентовать ситуационный центр жизненного цикла, с помощью которого можно контролировать состояние авиации в режиме реального времени. Также министр побывал на стендах "БТК-групп", группы "Кронштадт" и "Военторга". В конце осмотра Шойгу зашел на стенд "Юнармии", где встретился с тульскими ребятами.

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