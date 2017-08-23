Кабмин внес в Думу соглашение с Минском о техобеспечении региональной группировки войск

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы межправительственное соглашение с Белоруссией о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск РФ и Республики Беларусь. Информация об этом опубликована в среду в думской электронной базе данных.

Соглашение было подписано в Минске 2 ноября 2016 года. Как напоминается в сопроводительных документах, российско-белорусская региональная группировка войск (сил) предназначена для отражения возможной агрессии в отношении России и Белоруссии и включает в себя органы управления и войска (силы) Вооруженных сил (ВС) обеих стран.

Положениями соглашения регулируется порядок взаимодействия ВС сторон при организации совместного технического обеспечения региональной группировки войск.

"Вступление в силу соглашения позволит сократить сроки восстановления вооружения и военной техники воинских частей и соединений Вооруженных сил РФ и Вооруженных сил Республики Беларусь, входящих в состав региональной группировки войск (сил), что положительно отразится на повышении ее боевого потенциала и способствует развитию взаимовыгодного военно-технического сотрудничества", - подчеркивается в пояснительной записке.