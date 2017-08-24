В Приморье спустили на воду головной катер проекта 23370 для Тихоокеанского флота

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ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Первый многофункциональный модульный катер проекта 23370 для Тихоокеанского флота спущен на воду на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе в Приморье. Об этом сообщил журналистам представитель флота Владимир Матвеев.
"Для нужд аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота данный катер оборудован как водолазный и предназначенный для подводно-технических работ. Это первый катер, построенный заводом для Тихоокеанского флота", - уточнил он.
Катера-катамараны проекта 23370 могут выполнять различные задачи в зависимости от установленного оборудования - служить в качестве водолазных, поисково-спасательных, пожарных или экологических, их также можно использовать для энергообеспечения или в качестве медицинских. Скорость такого катера составляет 10 узлов, дальность плавания - 200 миль.