В Приморье спустили на воду головной катер проекта 23370 для Тихоокеанского флота

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Первый многофункциональный модульный катер проекта 23370 для Тихоокеанского флота спущен на воду на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе в Приморье. Об этом сообщил журналистам представитель флота Владимир Матвеев.

"Для нужд аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота данный катер оборудован как водолазный и предназначенный для подводно-технических работ. Это первый катер, построенный заводом для Тихоокеанского флота", - уточнил он.

Катера-катамараны проекта 23370 могут выполнять различные задачи в зависимости от установленного оборудования - служить в качестве водолазных, поисково-спасательных, пожарных или экологических, их также можно использовать для энергообеспечения или в качестве медицинских. Скорость такого катера составляет 10 узлов, дальность плавания - 200 миль.