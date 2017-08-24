Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стратегические бомбардировщики ВКС РФ выполнили полеты над Тихим океаном и Японским морем

Армия и ОПК
24 августа, 6:06 UTC+3

На отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождались самолетами ВВС Республики Корея и Воздушных сил самообороны Японии

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Снимок с видео/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Тихого океана и некоторых морей, навстречу им поднимались японские и южнокорейские самолеты. Об этом сообщает в четверг Минобороны.

Смотрите также
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95

Стратегический бомбардировщик Ту-95. Досье

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Тихого океана, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Самолеты Дальней авиации по маршруту следования сопровождались истребителями Су-35С Восточного военного округа, а также самолетами радиолокационного дозора и наведения А-50 Военно-транспортной авиации", - говорится в сообщении ведомства.

"На отдельных этапах маршрута полета российские стратегические ракетоносцы сопровождались самолетами Военно-воздушных сил Республики Корея и Воздушных сил самообороны Японии", - отметили в министерстве.

В Минобороны также сообщили, что в ходе полетов стратегические бомбардировщики выполнили дозаправку в воздухе.

"Летчики Дальней авиации согласно утвержденному плану регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", - добавили в российском военном ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Россия Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года
3
Politico: Трамп в частном порядке выражал сенаторам недовольство санкциями против РФ
4
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
5
Тимакова объяснила участие в работе Фонда кино обязанностями куратора сферы культуры
6
Небензя назвал неправомерным введение США санкций против россиян из-за КНДР
7
Дворкович: ЦСКА внес важный вклад в копилку России в таблице коэффициентов УЕФА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама