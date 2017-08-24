Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Египет намерен купить у России 50 бронеавтомобилей "Тигр"

Армия и ОПК
24 августа, 9:14 UTC+3 область/ 24, августа. /ТАСС

Генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий в интервью ТАСС рассказал, что контракт может быть подписан уже в ближайшее время

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Египет намерен приобрести у России 50 бронеавтомобилей "Тигр" для нужд министерства внутренних дел.

Интервью

Александр Красовицкий

Глава Военно-промышленной компании: "Тигр" нового поколения станет "Атлетом"

Перейти в раздел Интервью

Об этом сообщил в интервью ТАСС на форуме "Армия-2017" генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий.

"Да, мы ведем работу, речь идет о 50 машинах, и, возможно, в ближайшее время мы подпишем контракт", - сказал он.

Ранее Красовицкий рассказал ТАСС, что МВД Египта заинтересовано в приобретении бронеавтомобилей "Тигр". Кроме того, представители ведомства уже осматривали эти машины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Форум "Армия-2017"
Страны
Египет Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года
2
Fox: Трамп хочет ограничить выдачу виз гражданам четырех стран
3
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
6
Госдеп: США не принимали ответных мер на сокращение своего дипперсонала в РФ
7
Госдеп: США стремятся к улучшению отношений с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама