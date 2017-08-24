Морские роботы смогут образовывать наблюдательную сеть в Арктике

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Морские роботы смогут образовывать наблюдательные сети в заданных районах Арктики. Об этом ТАСС рассказал начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны РФ Сергей Попов.
"Аппараты долговременного пребывания, такие как глайдеры различных типов, наиболее полно реализуют себя в задачах долговременного мониторинга, длительного перехода в указанную точку (в военных целях - с максимальной скрытностью), создания временной распределенной наблюдательной сети в указанном районе", - сказал он.
По словам Попова, все эти задачи "должны решаться группой аппаратов, причем во взаимодействии с техническими средствами других типов и родов".
"За последнее время появились, оформились, получили признание и наработали большой научно-промышленный потенциал новые классы подводных роботов, в том числе и подводные планеры с гидростатическим принципом движения", - сказал Попов.
Подводный глайдер - автономный необитаемый подводный аппарат, который движется под водой по волнообразной траектории за счет изменения плавучести.