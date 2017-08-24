В РФ разработаны микророботы, способные работать подо льдом в Арктике

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Микророботы массой 8-10 кг, которые можно будет запускать под лед в Арктике, созданы в России и проходят первые испытания. Об этом ТАСС рассказал начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны РФ Сергей Попов.
"Отдельное направление представляют собой микророботы - исследовательские аппараты "карманного" формата, которые при весе 8-10 кг могут выполнять исследовательские миссии до четырех часов и на расстоянии до четырех километров от точки запуска", - сказал он.
Попов пояснил, что запускать их можно "прямо под лед с рук, куда они и будут возвращаться по завершении исследовательской миссии".
"В настоящее время такие аппараты уже разработаны и проходят первые испытания. Особенностью этих маленьких роботов можно считать и возможность их совместной работы как друг с другом, так и другими подводными аппаратами, находящимися в районе исследований", - отметил глава Центра.
Коллективное использование таких микророботов, по его словам, позволит расширить возможности арктических экспедиций в области океанологических исследований.
Попов отметил, что сегодня для работы в Арктике необходимы высокотехнологичные морские технические средства, которые были бы способны работать среди разреженных или сплоченных льдов, решать задачи оперативной гидрографии, и "служить ретрансляторами данных для гражданских центров обработки информации и для объектов Минобороны России".