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В РФ разработаны микророботы, способные работать подо льдом в Арктике

Армия и ОПК
24 августа, 10:33 UTC+3 МОСКВА 24, августа. /ТАСС

При весе 8-10 кг роботы могут выполнять исследовательские миссии до четырех часов и на расстоянии до четырех километров от точки запуска, рассказал Сергей Попов

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© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Микророботы массой 8-10 кг, которые можно будет запускать под лед в Арктике, созданы в России и проходят первые испытания. Об этом ТАСС рассказал начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны РФ Сергей Попов.

Интервью

Начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники МО РФ Сергей Попов

Центр робототехники Минобороны РФ: в Арктике появятся микророботы "карманного" формата

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"Отдельное направление представляют собой микророботы - исследовательские аппараты "карманного" формата, которые при весе 8-10 кг могут выполнять исследовательские миссии до четырех часов и на расстоянии до четырех километров от точки запуска", - сказал он.

Попов пояснил, что запускать их можно "прямо под лед с рук, куда они и будут возвращаться по завершении исследовательской миссии".

"В настоящее время такие аппараты уже разработаны и проходят первые испытания. Особенностью этих маленьких роботов можно считать и возможность их совместной работы как друг с другом, так и другими подводными аппаратами, находящимися в районе исследований", - отметил глава Центра.

Коллективное использование таких микророботов, по его словам, позволит расширить возможности арктических экспедиций в области океанологических исследований.

Попов отметил, что сегодня для работы в Арктике необходимы высокотехнологичные морские технические средства, которые были бы способны работать среди разреженных или сплоченных льдов, решать задачи оперативной гидрографии, и "служить ретрансляторами данных для гражданских центров обработки информации и для объектов Минобороны России".

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