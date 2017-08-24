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На "Армии-2017" показали тренажер с виртуальной реальностью для подготовки десантников

Армия и ОПК
24 августа, 10:40 UTC+3 КУБИНКА область/ 24, августа. /ТАСС

Комплекс позволяет создавать условия, максимально приближенные к ощущениям свободного падения, и тренировать вестибулярный аппарат

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КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени В. Ф. Маргелова представило на форуме "Армия-2017" тренажер с виртуальной реальностью, сообщили журналистам в пресс-центре форума.

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"Военные специалисты привезли на форум "Тренажер парашютиста-десантника" - лопинг, перед которым установлен вентилятор. Занимающиеся на тренажере надевают очки виртуальной реальности", - сообщили в пресс-центре.

Данный комплекс позволяет не только тренировать вестибулярный аппарат, но и создать условия, максимально приближенные к ощущениям свободного падения, отметили в пресс-центре.

"Предполагается создание настоящего автоматизированного комплекса, которым можно будет оборудовать городки воздушно-десантной подготовки. Комплекс будет представлять собой механизированную подвесную систему, закрепленную на подвижные балки. Обучаемый, надев очки виртуальной реальности, сможет отрабатывать практические действия десантника в воздухе", - сообщили в пресс-центре.

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