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РФ и Ирак заключили крупный контракт на поставку бронетанковой техники

Армия и ОПК
24 августа, 11:10 UTC+3 КУБИНКА 24, августа. /ТАСС

Количество и тип поставляемых машин не называются

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КУБИНКА, 24 августа. /ТАСС/. Россия заключила с Ираком контракт на поставку бронетанковой техники, сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"С Республикой Ирак действительно заключен крупный контракт на поставку бронетанковой техники. При этом раскрывать номенклатуру законтрактованной продукции и сроки поставок на сегодняшний день полагаю преждевременным", - сказал он на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017.

Ранее в годовом отчете "Уралвагонзавода" за 2016 год сообщалось, что корпорация в 2017 году намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Первый (на 64 танка) заключен с инозаказчиком "704". Второй заключен с инозаказчиком "368", по которому первая партия составит 73 машины.

Согласно Общероссийскому классификатору стран мира, "704" - это Вьетнам, "368" - Ирак.

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Шугаев, Дмитрий Евгеньевич
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