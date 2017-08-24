Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 105 тыс. человек приняли участие в "Армии-2017" в первые два дня работы форума

Армия и ОПК
24 августа, 11:44 UTC+3 КУБИНКА область/ 24, августа. /ТАСС

Представитель Минобороны генерал-майор Александр Миронов отметил, что первые два дня работы форума по всем показателям превзошли форумы прошлых лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Общее количество гостей и участников "Армии-2017" в первые два дня работы форума превысило 105 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ генерал-майор Александр Миронов.

Читайте также новости по теме:
Форум "Армия-2017"
© Антон Новодережкин/ТАСС

Новикомбанк предоставит НПО "Сплав" кредит на $100 млн

Минобороны: "Армия-2017" сопоставима по уровню освещения в СМИ и блогосфере с Олимпиадой

КРЭТ передал Минобороны комплексы "Витебск", "Красуха" и "Москва"

"В первые дни форума общее количество гостей и участников превысило 105 тыс. человек. Первые два дня работы форума по всем показателям превзошли форумы прошлых лет. В работе выставки принимают участие свыше 1200 предприятий и организаций, которые представляют более 18,5 тыс. разработок и технологий в сфере обороны и безопасности", - сказал Миронов.

По его словам, на полях форума свои достижения представили 78 предприятий из 14 стран. "Свои национальные экспозиции представляют семь государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, ЮАР. В 2016 году национальные экспозиции представляли пять государств (Армения, Беларусь, Казахстан, Пакистан, Малайзия)", - отметил Миронов.

Он также уточнил, что в работе форума принимают участие делегации из 114 государств, из которых 20 возглавляют руководители оборонных ведомств.

Форум "Армия-2017" проходит в парке "Патриот" с 22 по 27 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Форум "Армия-2017"
Страны
ЮАР Китай Россия Армения Малайзия Словакия Пакистан Казахстан Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
2
МЦК соединят с четырьмя железнодорожными направлениями до 2020 года
3
В США продан лотерейный билет с рекордным выигрышем в $759 млн
4
Ученые предлагают создать ботинки с навигационной системой, которой не нужны спутники
5
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
6
ВЦИОМ: россияне считают несправедливой плату за роуминг в России
7
В Нижегородской области произошло возгорание на газопроводе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама