Более 105 тыс. человек приняли участие в "Армии-2017" в первые два дня работы форума

Двукратный чемпион мира по хоккею Жердев подписал контракт с "Нефтехимиком"Спорт 24 августа, 13:02
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТОМеждународная панорама 24 августа, 12:21
Приморский производитель датчиков контроля давления в шинах стал участником Tire Expo 2017Новости партнеров 24 августа, 12:14
Футболист "Рубина" Самуэль Гарсия перешел в "Леванте"Спорт 24 августа, 12:14
Ремонт дорог Владивостокской агломерации завершится в конце октябряНовости партнеров 24 августа, 12:09
Первый транспорт с рыбой пришел в Архангельск из Владивостока по СевморпутиВ стране 24 августа, 12:05
Теннисист Раонич пропустит Открытый чемпионат США из-за травмыСпорт 24 августа, 12:00
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мираКультура 24 августа, 11:56
Захарова прокомментировала решение США по ограничению выдачи виз россиянамПолитика 24 августа, 11:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Общее количество гостей и участников "Армии-2017" в первые два дня работы форума превысило 105 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ генерал-майор Александр Миронов.
"В первые дни форума общее количество гостей и участников превысило 105 тыс. человек. Первые два дня работы форума по всем показателям превзошли форумы прошлых лет. В работе выставки принимают участие свыше 1200 предприятий и организаций, которые представляют более 18,5 тыс. разработок и технологий в сфере обороны и безопасности", - сказал Миронов.
По его словам, на полях форума свои достижения представили 78 предприятий из 14 стран. "Свои национальные экспозиции представляют семь государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, ЮАР. В 2016 году национальные экспозиции представляли пять государств (Армения, Беларусь, Казахстан, Пакистан, Малайзия)", - отметил Миронов.
Он также уточнил, что в работе форума принимают участие делегации из 114 государств, из которых 20 возглавляют руководители оборонных ведомств.
Форум "Армия-2017" проходит в парке "Патриот" с 22 по 27 августа.