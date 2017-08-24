Минобороны купило спутник-разведчик "Лотос-М"

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КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны купило на форуме "Армия-2017" спутник-разведчик "Лотос-М". Об этом сообщает корреспонденту ТАСС с церемонии подписания контракта.
Подписи под соглашением на изготовление и поставку космического аппарата поставили заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов и генеральный директор открытого акционерного общества Машиностроительный завод "Арсенал" Александр Устинов.
Космические аппараты "Лотос-М" должны обеспечить дополнительные возможности Космическим войскам РФ.