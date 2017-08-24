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Минобороны купило спутник-разведчик "Лотос-М"

Армия и ОПК
24 августа, 17:03 UTC+3 КУБИНКА область/ 24, августа. /ТАСС

Аппараты "Лотос-М" призваны обеспечить дополнительные возможности Космическим войскам РФ

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КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны купило на форуме "Армия-2017" спутник-разведчик "Лотос-М". Об этом сообщает корреспонденту ТАСС с церемонии подписания контракта.

Подписи под соглашением на изготовление и поставку космического аппарата поставили заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов и генеральный директор открытого акционерного общества Машиностроительный завод "Арсенал" Александр Устинов.

Космические аппараты "Лотос-М" должны обеспечить дополнительные возможности Космическим войскам РФ.

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